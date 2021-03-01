Больше 1,4 тысячи жилых домов капитально отремонтировали за 2020 год в Петербурге

1411 жилых домов прошли через капремонт в 2020 году в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном отчитались, что за 2020 год в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 1411 жилых домов. Сумма работ составила 13,5 млрд рублей. Больше всего в домах ремонтировали крыши, на втором месте – лифты, а на третьем – фасады. В 2021 году чиновники берут планку еще выше.

- Необходимо выполнить 2248 видов строительно-монтажных работ на сумму 14,1 млрд рублей. Капремонт пройдет и в 520 зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Губернатор сказал, что темпы работ нужно наращивать ежегодно, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что за 7 лет существования программы капремонта, сформированной на срок с 2014 по 2038 годы, рабочие привели в порядок 11 тысяч многоквартирных домов, отремонтировали 3045 крыш, 1347 фасадов и 8852 инженерные системы, а также заменили 9070 лифтов в 2425 домах.