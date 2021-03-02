«Зенит» остался на месяц без основного вратаря Кержакова

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков пропустит около 1 месяца из-за травмы. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» назвал сроки восстановления своего основного вратаря Михаила Кержакова. Напомним, голкипер получил досадную травму во втором тайме матча с «Ростовом». Тогда сине-бело-голубые не только потеряли победу, но и своего игрока. К счастью, повреждение не самое серьезное, но лечение все же затянется.

- По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления составляет четыре недели. Здоровья и скорейшего возвращения, Михаил! – коротко сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что «Зенит» по-прежнему уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, обходя ближайшего преследователя, ЦСКА, на пять очков. Следующая игра сине-бело-голубых пройдет на выезде в Казани против «Рубина», набравшего неплохой ход после победы над «Спартаком». Матч начнется в понедельник, 8 марта, в 16:30.