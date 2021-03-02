Погода в Санкт-Петербурге: 2 марта 2021 года будет ветренно с проблесками солнца

"КП" узнала о погоде на 2 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 2 марта 2021 года. Минусовых температур в городе пока не ожидается, балом правит оттепель. Однако синоптики и спасатели МЧС все же предупреждают жителей Северной столицы о гололеде ночью и ранним утром.

- Во вторник, 2 марта, погода в городе будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов по Цельсию, а днем от +1 до +3. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться, - сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Тем временем отдельный привет от МЧС направлен в сторону рыбаков, которые продолжают выходить на лед Петербурга даже в плюсовую температуру. Спасатели подготовили список самых опасных водоемов города на начало марта.