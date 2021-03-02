"ВАЗ" смялся под автовышкой на севере Петербурга

Отечественный автомобиль влетел под автовышку в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. Поздно вечером в понедельник, 1 марта 2021 года, автомобиль "ВАЗ 2110" влетел на большой скорости под стоящую автовышку. Машина разбилась всмятку. Однако водитель чудом выжил. Об это очевидцы рассказали в социальной сети.

- Удар сильный был. Поражает, как рабочий из люльки не выпал - он как раз наверху был,- рассказали свидетели аварии.

Местные жители, наблюдавшие за ДТП из окна, рассказали, что после аварии водитель отечественного автомобиля смог самостоятельно выбраться из смятой машины и даже попытался уйти с места. Однако его остановили рабочие.

По всей видимости, никто не пострадал, так как скорую помощь на место аварии не вызывали. Теперь работникам дорожной полиции предстоит разобраться с инцидентом, чтобы установить виновника.