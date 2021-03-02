Антициклон принесет ветер в Петербург 2 марта 2021 года

Солнечно и ветрено будет в Петербурге 2 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По настоящему весенняя погода ждет жителей Санкт-Петербурга во вторник, 2 марта 2021 года. Впервые за долгое время в городе будет достаточно солнечно и без осадков. Единственное, одеваться стоит все же теплее, защищать голову и шею от сильного ветра.

- Сегодня, 2 марта, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться восточной периферией антициклона, господствующего над Европой. Его стараниями в облаках будет много прояснений и обойдется без осадков, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 2-4 градусов по Цельсия, по Ленинградской области от ноля до плюс 5 градусов.

Ветер ожидается холодный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Но уже в четверг снова похолодает. Погода принесет заморозки и снег. К пятнице и вовсе температура опустится до минус 5 градусов.