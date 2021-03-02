Автобус загорелся утром 2 марта на улице Королева в Петербурге

В Петербурге загорелся пассажирский автобус утром 2 марта Фото: СОЦСЕТИ

Утром во вторник, 2 марта 2021 года, десятки жителей Приморского района могли опоздать на работу из-за случившегося ЧП. Около 9 часов на улице Королева загорелся автобус, следовавший по маршруту №170. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Воспламенился автобус 170, на Королева, - написал коротко петербуржец.

Сообщений о пострадавших не поступало. По всей видимости, водитель автобуса быстро среагировал, остановил транспорт и открыл двери, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться на улицу.

Насколько сильно обгорел автобус не уточняется. Сейчас автомобиль стоит улице. Его осматривают работники службы спасения, чтобы понять причину возгорания.

Напомним, подобный случай произошел в мае прошлого года. Тогда автобус загорелся на мосту Александра Невского. По информации МЧС, вспыхнул моторный отсек.