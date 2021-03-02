900 обращений поступило за февраль в экологические аварийные службы Петербурга

Почти 300 люминисцентных ламп вывезли за месяц. Фото: ГУП "Экострой"

Городские экологические службы Петербурга совершили более 900 выездов по заявкам, поступившим от жителей за февраль. Большая часть обращений была из-за разливов ртути и для вывоза люминисцентных ламп.

- Только в последнюю неделю февраля аварийная служба ГУП «Экострой» приняла от петербуржцев 198 обращений. Среди них на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов выполнено 30 выездов, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Всего было вывезено на утилизацию 78,2 кг ртутьсодержащих отходов, 283 люминесцентные лампы, три медицинских термометра и 12,6 кг отслуживших свой век батареек.

А вот специалисты ГУП «Пиларн», которые занимаются очисткой водоемов, четыре раза за неделю выезжали для проверки сигналов о загрязнении рек нефтепродуктами.

В отношении нарушителей Комитетом по природопользованию составлено 15 административных протоколов.