Более 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 2 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Борьба с эпидемией в Санкт-Петербурге продолжается уже год. За последнее время специалисты заметили снижение интенсивности распространение вируса. Вместе с тем и количество обследований на коронавирус уменьшилось. Так, по данным Смольного на вторник, 2 марта 2021 года, тестирование прошли порядка 14 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14328 человек. Обработано 5805 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Несмотря на то, что количество новых заражений в Петербурге уменьшилось, число госпитализаций растет. Однако вот по этому поводу, судя по всему, можно не волноваться – в Смольном объясняют колебания статистики расширением списка показаний для госпитализации, а не ухудшением ситуации.