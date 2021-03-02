Петербуржец признался в совращении малолетней девочки

Мужчина признался в развращении малолетней петербурженки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции расследуют уголовное дело о развращении малолетней девочки. Причем, виновник сам явился в отделение МВД с повинной. Однако перед этим с заявлением обратилась опекун несовершеннолетней. В первом часу дня 1 марта 2021 года жительница дома 4 по улице Осипенко рассказала правоохранителям о том, что ее 39-летний знакомый домогался 15-летнюю девочку.

- Со слов женщины, это произошло в сентябре 2020 года на лестничной площадке дома, где она живет со своей 15-летней опекаемой. Мужчина совершил некие действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина самостоятельно прибыл в отделение МВД Приозерского района, где он живет. Оттуда его перевезли в Красносельский район Петербурга и передали следователю, ведущему дело.

На данный момент проходят проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.