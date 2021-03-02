Еще 937 человек заболели коронавирусом в Петербурге, а 49 – умерли

В Петербурге еще 937 заболевших коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 937 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Общее количество заражений с начала пандемии достигло в городе 369 057. Такие данные на утро 2 марта приводит федеральный Оперативный штаб.

Также за прошедший день выросло и число тех, кто справился с болезнью. Выздоровели еще 2659 пациентов (302 916 всего).

К сожалению, увеличилась и статистика по летальным исходам. Скончались еще 49 петербуржцев, а с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стал уже 11 161 горожанин. Это второй по величине показатель после Москвы. Там, при втрое большем населении, умерло 15 146 человек.

Отметим, что за последние сутки в Петербурге обследования на наличие инфекции ковид-19 прошли 14 328 местных жителей. В Единую городскую справочную службу «122» по вопросам, связанным с коронавирусом поступило почти шесть тысяч вызовов.