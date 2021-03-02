«Неуловимого Джо» из Ярославля поймали на Витебском вокзале Петербурга

33-летнего ярославца задержали на Витебском вокзале. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские транспортные полицейские задержали на Витебском железнодорожном вокзале «неуловимого Джо» из Ярославля, который четыре месяца бегал от правоохранительных органов. По делу о краже ярославец находился под подпиской о невыезде, но все же покинул родные края.

- В зале ожидания Витебского вокзала Северной столицы сотрудниками транспортной полиции выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске, как лицо, уклоняющееся от соблюдения правил ограничения свободы, - сообщает пресс-служба Северо-западного управления МВД России на транспорте.

Известно, что 33-летний житель Ярославля имел срок за кражу, но недавно вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. При этом он должен был отмечаться в полиции и не имел права покидать город.

Теперь нетерпеливому мужчине весьма вероятно придется вернуться за решетку, как нарушившему правила УДО.