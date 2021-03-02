Движение по улице в Московском районе Петербурга перекрыли на 7,5 месяцев с 1 марта

В Петербурге на 7,5 месяцев закрылось движение по Киевской улице Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга напомнила автомобилистам города о перекрытых дорогах. Так, в Московском районе с 1 марта 2021 года ограничено движение по Киевской улице. Она будет недоступна в течении 7,5 месяцев.

- С 1 марта по 14 октября в связи с размещением пешеходной галереи ограничено движение транспорта по Киевской улице от Заозерной улицы до Московского проспекта, - рассказали в ГАТИ.

Со 2 по 5 марта будет ограничено движение по Кузнецовской улице от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта. На этом промежутке идут работы по прокладе инженерных сетей.

Также 5 марта с 03:00 до 03:20 закроется движение по нечетной стороне Пулковского шоссе от 5-го Предпортового проезда до АЗС. В этом месте будут устанавливать пролетное строение.

Будьте внимательны и заранее продумывайте маршруты движения.