РЖД оштрафовали за самовольный ремонт Витебского вокзала гипсокартоном

Здание Витебского вокзала является памятником архитектуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ОАО «Российские железные дороги» за самовольный ремонт здания Витебского вокзала, имеющего статус памятника архитектуры. С требованием наказать собственника здания выступил комитет по охране и использованию этих самых памятников КГИОП.

- 14 декабря 2020 года специалистом было установлено, что в конструкцию потолка вестибюля прибытия пассажиров вмонтированы 12 металлических профилей для гипсокартона, в помещении размещены строительные леса. Работы выполнялись без согласованной проектной документации, задания и письменного разрешения КГИОП, - сообщает пресс-служба комитета.

Впрочем, ничего особого «устанавливать» не пришлось. Посетителям вокзала было видно невооруженным глазом, что исторический потолок, лепнина на котором обвалилась, хотят закрыть листами гипрока.

При этом оформление потолка вестибюля Витебского вокзала прямоугольными кессонами относится к предмету охраны. Теперь КГИОП требует, чтобюы РЖД восстановило исторический вид памятника.