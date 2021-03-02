Более 7 миллионов обследований на коронавирус проведено в Петербурге с начала пандемии

Более 7,3 млн тестов на коронавирус было сделано в Петербурге за год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга во вторник, 2 марта 2021 года, подвел итоги года пандемии. Так, за все время в городе было проведено более 7 тысяч обследований на коронавирус - 7 318 734 если точнее. При этом за последние месяц интенсивность диагностики снизилась вместе с новыми случаями заболевания.

- В январе 2021 года выполнено 795 036 лабораторных ПЦР-исследований, в феврале 2021 года - 558 644. Это на 29,7 процентов меньше, что связано с продолжающимся общим снижением заболеваемости COVID-19 в феврале, - отметили в комитете.

Сейчас в Петербурге исследование материалов на коронавирус проводят 54 лаборатории. Отмечается, что охват диагностики в Северной столице один из самых высоких по стране.

Также горожан обследуют на КТ. В январе такую диагностику прошли 29 774 пациента, в феврале 2021 года - 24 542 пациента.