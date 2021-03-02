Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге снизилось на 46,5 % в февраля

Количество госпитализаций больных коронавирусом снизилось в Петербурге на 46,5 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил положительную тенденцию по снижению количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, в феврале этот показатель упал на 46,5 процентов по сравнению с январем. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 2 марта 2021 года.

- Уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно, - рассказали в комитете.

Небольшой рост госпитализаций на 7,6 процентов был замечен на седьмой неделе года, однако спустя неделю он снова пошел на спад.

Специалисты также отмечают, что с тех пор, как в городе было сделано более 350 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, не зарегистрировано ни одно случая тяжелых реакций на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.