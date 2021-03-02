Мокрый снег накроет Ленобласть 3 марта

3 марта в Ленобласти выпадет мокрый снег Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на начало весны, зима пока что не собирается отступать. По прогнозу синоптиков в среду, 3 марта 2021 года, в Ленинградской области в большинстве районов пройдет снег, преимущественно мокрый. А ночью и вовсе похолодает до минус 9 градусов.

- Ночью 3 марта в Ленобласти пойдет снег, днем он превратится в мокрый снег. Температура в ночное время в регионе ожидается минус 1-6 градусов, местами до минус 9. Днем будет стоять облачная с прояснениями погода и потеплеет до минус 1, плюс 4 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Также в регионе ожидается холодный северо-западный, западный ветер до 7-12 метров в секунду. К четвергу, 4 марта, он усилится до 15 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что из-за ночных заморозков по утрам на дорогах очень скользко, поэтому автомобилистам необходимо быть осторожными и соблюдать скоростной режим.