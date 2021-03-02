Дело об обрушении одного из корпусов Университета ИТМО в Петербурге передано в суд

Обрушение крыли принесло убытков на 100 млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило работу над материалами дела об обрушении крыши в одном из корпусов Университета ИТМО. ЧП произошло в историческом здании на улице Ломоносова и обошлось без пострадавших. Но ущерб превысил 100 миллионов рублей.

- По версии следствия, в период с июля 2018 по февраль 2019 года подрядчик организовал и провел работы по ремонту участка фальцевой кровли объекта культурного наследия – здания университета – без соответствующей проектной документации с использованием самостоятельно изготовленного эскизного проекта, не являясь при этом аттестованными специалистами в области реставрации подобных сооружений, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантами по делу проходят: проректора по хозяйственной деятельности университета, главный инженер вуза и его заместитель, начальника отдела Центрального района Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) – контролирующий орган, а также гендиректор и главной инженер компании-подрядчика. Все свою вину отрицают.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.