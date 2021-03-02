Частный детский сад в Петербурге остался без света и тепла

Детсад в Василеостровском районе отключили от коммунальных благ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Василеостровского района Петербурга начала проверку после того, как частный детский сад, расположенный на улице Шевченко, остался без тепла и света. Дом, где располагается садик, находится в управлении товарищества собственников жилья «Шевченко 4». Руководство дошкольного учреждения утверждает, что задолженности за коммунальные и жилищные услуги у них нет.

- По предварительной информации, ресурсоснабжающие организации поставку коммунальных услуг не приостанавливали, отключение произведено работниками ТСЖ «Шевченко 4», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На сайте самого детского сада говорится, что он создан при Санкт-Петербургском гуманитарно-эстетическом детском фонде «Аврора» и уже 21 год арендует помещение. Здесь занимаются с ребятами разных возрастов, в том числе есть школьная программа для тех, кто уже пошел в первый класс. В детсадовских группах не больше десяти человек.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что проверят законность действий членов ТСЖ.