Раскрепощенный петербуржец прогулялся абсолютно голым по городу Фото: принтскрин видео.

Житель Санкт-Петербурга перепутал начало весны с летом и город с нудистским пляжем. В понедельник, 1 марта 2021 года, абсолютно голого мужчину заметили на Пражской улице недалеко от торгового центра "Южный полюс". Эксгибиционист совершенно без стеснения прогулялся по округе, а после прилег на капот белой машины, видимо, "загорать".

- "Нудист" вел себя спокойно и выглядел растерянным. Сложилось впечатление, что в машину полиции он полез с радостью, - написал "Мегаполис".

В какой-то момент из машины, на которую прилет мужчина, вышел водитель и начал разговаривать с незваным гостем. Однако, судя по видео, парень совсем не смутился и продолжил говорить с автомобилистом, как ни в чем ни бывало.

Позже голого мужчину все же забрали в полицию, чтобы разъяснить ему, где можно находиться обнаженным. Будем надеяться, что он не простудился, так как на улице еще не очень тепло.