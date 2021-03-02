Чествовать юбиляров в ЗАГСах Петербурга запрещено до 10 марта

Торжественные регистрации вернулись, но юбиляров семейной жизни в ЗАГСах пока не чествуют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Традиция чествования семей, проживших в браке более четверти века, имеется в Петербурге-Ленинграде давно. Пары, отметившие юбилей свадьбы (25, 50, 55, 65 и 70 лет совместной жизни), могли бесплатно повторить ее в торжественной обстановке. Но пандемия смешала планы и уже почти год эти мероприятия не проводятся.

- Пока у нас действует, прошлогоднее постановление Роспотребнадзора – до 10 марта, которое. Нового не было. Возможно, дворцам разрешили проводить чествование, но районные ЗАГСы точно этого не делают, - рассказали газете «Петербургский дневник» в отделе по делам Записи актов гражданского состояния Василеостровского района.

Напомним, что по данному постановлению были запрещены мероприятия, посвященные чествованию юбиляров супружеской жизни, семейные праздники и торжественная регистрация брака.

Однако с 12 февраля торжественную регистрацию, при условии не более 30 человек (включая фотографа и оператора) вернули.