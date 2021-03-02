В Петербурге резко прекратили воровать крышки канализационных люков

Воровать крышки люков стали реже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Радостную информацию обнародовал петербургский «Водоканал». По данным предприятия резко сократилось количество криминальных происшествий в сфере канализации – воровства чугунных крышек люков.

- С начала 2021 года на инженерных сетях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» зафиксировано хищение 24 единиц люкового оборудования по 11 адресам в трех районах города, - сообщает пресс-служба предприятия.

При этом рассадником криминала неожиданно стал тихий Курортный район. Злоумышленники, пользуясь удаленностью и большой площадью территории, украли сразу 21 крышку от люков – 95% всех пропаж.

Но зато общие показатели продолжают снижаться. Так, за последний квартал 2020 года была зафиксирована 51 кража, за весь год злодеи «свистнули» 228 крышек. Ну а в 2019 году эти цифры и вовсе были в несколько раз выше.

Отметим, что все крышки попадают в пункты приема металла.