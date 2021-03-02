Стоимость жилья в старом фонде Петербурга резко выросла

В старом фонде Петербурга резко подорожали комнаты Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурге резко выросли цены на жилье. Так, стоимость квартиры в старом фонде теперь сравнима с однокомнатной квартиры в спальном районе. Об этом во вторник, 2 марта 2021 года, пишет "Мойка78" со ссылкой на исследование агенства "Петербургская Недвижимость".

- Долгое время комнаты в старых домах были непопулярны и цены на них почти не менялись. Покупатели больше отдавали приоритет квартирам-студиям в новостройках. Но с ноября-декабря прошлого года началось резкое подорожание на вторичном рынке, - приводит издание слова директора агенства Сергея Дроздова.

И эта тенденция подорожания стала еще более заметной в 2021 году. Так, комнаты в центре Петербурга в 20-25 квадратных метров в двух-четырехкомнатных квартирах стоят в районе 3 — 5,5 миллионов рублей зависимости от места и дома.

Отмечается, что в 2020 году цены на вторичном рынке в Петербурге выросли до 28 процентов. Больше всего подорожали квартиры в домах, построенных в последние 10 лет.