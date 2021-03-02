Смольный дал 750 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей

Почти 25 тысяч семей купили квартиры по программе «Молодежи – доступное жилье». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Петербурга выделило 750 миллионов рублей для обеспечения молодых семей квартирами. Деньги предназначены для внесения в уставной фонд Санкт Петербургского центра доступного жилья, из которого финансируются городские социальные программы.

- Для молодых семей очень важна государственная поддержка, особенно в таком вопросе, как покупка жилья. Целевые адресные программы как «Молодежи – доступное жилье» - эффективный инструмент в улучшении жилищных условий петербуржцев, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Глава города заверил, что объекты по программе стараются предоставлять в обжитых районах, что важно семьям с детьми. На выделенные 750 миллионов беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир смогут получить 220 семей.

Всего с начала работы программы «Молодежи-доступное жилье» в 2001 году, купить свое жилье смогли 80 000 петербуржцев – 24 700 семей.