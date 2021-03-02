Выставка к 40-летию Ленинградского рок-клуба откроется в Шереметевском дворце

Олег Гаркуша - выходец из Ленинградского рок-клуба. Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте 2021 года отметил свой 40-летний юбилей легендарный Ленинградский рок-клуб. Из него вышли такие известные группы и музыканты, как «Кино» с Виктором Цоем, «Аквариум» Бориса Гребенщикова, «АукцЫон» Олега Гаркуши и многие другие. Этому событию будет посвящена специальная фотовыставка.

- Мощному пласту позднесоветской неформальной культуры посвящен проект «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» в Шереметевском дворце – Музее музыки. В центре проекта – авторская экспозиция работ известного петербургского фотографа Валентина Барановского,- сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

На выставке представят около 800 снимков Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и других. Покажут также гитару Вячеслава Бутусова, которую лидер группы «Ю-Питер» передал в дар музею. Один из личных инструментов для экспонирования выделил и Юрий Шевчук из «ДДТ». В программу проекта включены встречи с героями ленинградского рока и современными исполнителями.

Выставка будет работать с 4 марта по 19 апреля 2021 года.

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