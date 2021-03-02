Адвокат историка Соколова подал апелляцию на отказ в иске к бывшей любовнице расчленителя

Олег Соколов требует зашиты чести и достоинства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Адвокат историка Олега Соколова подал апелляцию на решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, отказавшего в иске экс-доцента СПбГУ к бывшей любовнице Екатерине Пржигодзской. Тогда расчленитель требовал опровергнуть факты, «порочащие его честь и достоинство», упомянутые в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», вышедшем на видеоплатформе Premier

- В данном фильме Е.В. Пржигодзкая публично обвинила О.В. Соколова в совершении преступлений: угроза убийством, покушение на убийство, побои. Судом была грубо нарушена конституционно гарантированная презумпция невиновности, так как в возбуждении уголовного дела в отношении Соколова Пржигодзкой было отказано, - рассказал «КП-Петербург» адвокат Александр Торгашев.

Другими словами, тогда суд не усмотрел криминала в действиях историка. Как нет и фиксации у его экс-любовницы каких-либо травм ни в ноябре, ни в декабре 2008 года. То есть факты, подтверждающие насилие, отсутствуют.

Сторона Соколова считает, что в данном случае, упомянутые в фильме случаи (об избиениях Пржигодская заявляла и в суде) – голословны. А значит иск о защите чести и достоинства отклонен неправомерно.

Напомним, что за убийство с расчленением другой молодой любовницы - Анастасии Ещенко, Олег Соколов получил 12,5 лет колонии.

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