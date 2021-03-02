Новый завод Hyundai по выпуску двигателей заработает с октября в Петербурге

"Хендай" откроет завод по выпуску двигателей в октябре 2021 года в Петербурге. Фото: Смольный

Новый завод Hyundai откроется в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Он займется массовым производством автомобильных двигателей. Об этом рассказали в Смольном по итогам встречи губернатора с генеральным консулом Кореи в Северной столице. Строительства предприятия началось летом прошлого года и закончится в кратчайшие сроки. Инвестиций в проект вложено немало – 13,1 млрд рублей.

- В ближайшее время в город прибудут около 400 корейских специалистов, которые проведут пробный запуск новой площадки – завода «Хендэ ВИА Рус». Массовое производство начнется в октябре этого года, - передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

К слову, губернатор Северной столицы отдельно поблагодарил корейских партнеров за помощь во время пандемии коронавируса – напомним, в апреле 2020-го детским педиатрам передали 18 автомобилей «Солярис», чтобы им было удобнее выезжать на дом к юным пациентам. В декабре еще 10 точно таких же машин достались взрослым поликлиникам города.