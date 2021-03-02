Автобус сбил 11-летнего мальчика на самокате в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус слетел в 11-летнего ребенка на самокате в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажирский автобус сбил 11-летнего мальчика на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло у дома №167 в 15:54. Известно, что ребенок двигался на самокате. Он переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, однако пока не сообщается, на какой именно цвет светофора. На проезжей части его и «боднул» общественный транспорт. Ребенка отбросило на асфальт.

- По предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переезжал пешеходный переход на самокате. Пострадал только ребенок, медики скорой помощи госпитализировали его в больницу Раухфуса. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что инспекторы ГИБДД продолжают проводить проверку по факту аварии, устанавливая все ее обстоятельства.