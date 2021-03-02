Главврач роддома №6 Марина Зайнулина стала «Женщиной года – 2021» в Петербурге

В Петербурге объявили имя "Женщины года - 2021". Фото: роддом6.рф

В Санкт-Петербурге объявили имя «Женщины года – 2021» - ею стала Марина Зайнулина, главный врач роддома №6 имени Снигирева. Всего на победу в конкурсе претендовали 139 участниц. Специальными призами удостоили ректора СПб ГУАП Юлию Антохину, гендиректора «Леди Шарм» Валентину Миронову, а также работника Центра соцреабилитации инвалидов и детей инвалидов Приморского района Елену Балезину.

- На конкурсе собрались женщины, добившиеся блестящих профессиональных успехов, занимающиеся активной общественной деятельностью, оставаясь при этом неотразимыми хранительницами семейного очага, которые воспитывают детей, наполняют дом радостью, теплом и уютом, - цитируют вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе его аппарата.

Добавим, что жюри конкурса оценивало не только успехи женщин в работе, но и их общественные достижения. Номинаций было полно: «Городское хозяйство», «Вооруженные силы и правоохранительная деятельность», «Медицина» и другие. Почетные призы и дипломы получили 28 представительниц прекрасного пола.