СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа младенца в Петербурге

Возбуждено уголовное дело после обнаружения трупа младенца у мусорного контейнера в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело после обнаружения трупа младенца 1 марта в Петербурге. Напомним, мертвого грудничка нашла женщина, работающего дворником. Ребенка завернули в одеяло и положили в полиэтиленовый пакет. Следователи оперативно назначали судебно-медицинскую экспертизу, ее итог стал известен к вечеру следующего дня.

- Установлено, что смерть ребенка произошла после родов от родовой травмы. Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что виновному в убийстве малыша грозит ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет. А самое суровое наказание по статье – лишение свободы до 5 лет.