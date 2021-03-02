Обломки старинных надгробий нашли в устье реки Смоленки

Некто устроил свалку из старинных надгробий возле реки в Петербурге. Фото: vk.com/parksmolenka / vk.com/olgavitae

Жители Васильевского острова наткнулись на крайне необычную находку в устье реки Смоленки – обломки старинных надгробий. Очевидец Ольга опубликовала фотографии с места в сообществе «Парк на Смоленке» во «Вконтакте». Как считает женщина, кто-то специально устроил свалку. При этом на частях надгробий отчетливо видно, что некоторые из них датированы XIX веком.

На надгробиях стоят даты XIX века. Фото: vk.com/parksmolenka / vk.com/olgavitae

- Может, это с лютеранского кладбища утащили? – предположил один из комментаторов новости.

Позже администраторы сообщества уточнили, что обломки надгробий лежат у дома №30 на улице Кораблестроителей – рядом с зеленой зоной, напротив помещения местной сауны.

Добавим, что летом прошлого года в Санкт-Петербурге разгромили около 30 надгробий на Еврейском кладбище. Тогда полиция взяла дело под контроль, занялась поиском вандалов и решала вопрос о возбуждении уголовного дела.