Четверть зараженных коронавирусом в Петербурге болеют в тяжелой форме

В Петербурге почти четверть больных коронавирусом переносят инфекцию в тяжелой форме. Фото: Артем КИЛЬКИН

На начало марта 2021 года в Санкт-Петербурге болеют коронавирусом в тяжелой форме около 24 процентов от всего числа активных зараженных. Небольшое улучшение все-таки есть, поскольку в феврале данный показатель был чуть выше и составлял 25,4%. При этом сейчас в стационарах на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 211 пациентов, состояние которых хуже остальных тяжелобольных.

- Есть вероятность, что заболеваемость инфекцией выйдет на плато, уровень которого будет выше, чем в августе 2020 года. Но в случае, если достаточная популяционная иммунная прослойка не успеет сформироваться в городе, то не исключается переход плато в новый рост заражений, - считают эксперты из Межведомственного совета по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.

Ключевым оружием в борьбе с COVID-19 остается прививочная кампания. К слову, за все время пандемии в Северной столице вакцинировались уже больше четверти миллиона человек – точнее, 253 674 жителя. В поликлиниках остаются еще 93 тысячи доз «Спутника V».