Роспотребнадзор нашел опасные бактерии в школьных обедах в двух районах Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после обнаружения опасных бактерий в школьных обедах в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Инспекторы Роспотребнадзора обнаружили опасные бактерии в пищевой продукции, поставляемой в школы Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области. Внеплановая проверка сотрудников ведомства показала, что еда и вода, отправляемая в учебные учреждения, была, мягко говоря, сомнительного качества. Поставщиком продукции тут же заинтересовались в СК и оперативно возбудили уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено в Гатчинском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. В данный момент проводятся следственные действия, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

В худшем случае виновникам некачественной продукции грозит лишение свободы на срок до двух лет. Но можно отделаться и крупным штрафом в размере до 300 тысяч рублей.