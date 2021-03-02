Петербурженки спасли со льда черепаху, брошенную живодером с моста

Волонтеры "Кошкиспаса" вытащили со льда Большой Невки брошенную черепаху. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Наталья Житинская

Две смелых девушки из отряда «Кошкиспас» вытащили несчастную черепаху, брошенную неизвестным живодером с Гренадерского моста на лед Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала местная жительница Наталья Житинская в сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook. Женщину поразила самоотверженность волонтеров и возмутила жестокость хозяина черепахи.

Высота впечатляет - оцените храбрость поступка спасателей. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Наталья Житинская

- Оказалось, кто-то из прохожих увидел с моста внизу на льдине бедную черепаху, лежащую панцирем вниз, и позвонил в «Кошкиспас». Они тут же приехали. Больше ничего известно не было, кто-то видел у черепахи кровь. Женщины -спасатели Яна и Таня деловито и, не вступая в разговоры, сворачивали свои тросы, крючки и прочие причиндалы, - пишет очевидец в соцсети.

Добавим, что волонтеры «Кошкиспаса» отвезли черепаху в ветеринарную клинику, о чем они рассказали в своей группе во «Вконтакте». Но о состоянии малютки ничего не сообщается.