В ЗакСе Петербурга приветствовали вовлечение школьников в политическую жизнь города

Глава парламента Петербурга принял у себя школьников для беседы о молодежной политике. Фото: assembly.spb.ru

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров встретился в Марииинском дворце с учениками школ Северной столицы, чтобы обратить внимание на важность проведения грамотной молодежной политики. По словам парламентария, от юных горожан зависит дальнейшее благополучие и развитие Северной столицы.

- Нужно уметь всестороннее вовлекать молодых людей в политическую и социально-экономическую жизнь города. Ваши успехи в учебе, продолжение обучения в вузах и колледжах Петербурга заложат твердый фундамент знаний и любви к нашему Отечеству. И на этом пути вы можете уверенно рассчитывать на нашу поддержку, - сказал Вячеслав Макаров школьникам.

Руководитель парламента напомнил, что недавно в ЗакСе приняли на рассмотрение законопроекты, которые ставят целью модернизировать нормативную базу молодежной политики города – например, выстроить систему ответственных за данное направление органов госвласти.