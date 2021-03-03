В Петербурге женщин больше на 5%, чем мужчин

В Петербурге подсчитали, что в городе проживает больше женщин, чем мужчин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном подсчитали, что в Санкт-Петербурге проживает больше женщин, чем мужчин – но всего лишь на 5%. Представительниц прекрасного пола, по официальным данным, чуть больше 2,9 миллиона. При этом женщины явно доминируют на должностях в учреждениях культуры – их там около 70%.

Глава комитета по соцполитики Александр Ржаненков считает, что у жительниц Северной столицы высокий потенциал для реализации своих возможностей в городе.

- В прошлом году в особых условиях оказались женщины, работающие в системе здравоохранения. Борьба с невидимым врагом продолжается. На плечи всех женщин возложены колоссальные проблемы, - сказал Александр Ржаненков на пресс-конференции ТАСС, посвященной подготовке Петербурга к 8 марта.

Добавим, что Смольный огласил победителей конкурса «Женщина года – 2021». Гран-при взяла главврач родильного дома №6 Марина Зайнулина.