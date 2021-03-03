Упитанной белке, сломавшей птичью кормушку в парке Монрепо, организовали отдельную «кухню»

Упитанная белка вернулась на "место своего преступления" в парк Монрепо.

Упитанная белка вернулась в объектив скрытой камеры видеонаблюдения в парке Монрепо в Ленобласти. Напомним, накануне рыжая грызунья настолько сильно хотела полакомиться семечками в птичьей кормушке, что нагло залезла в чужой домик и сломала его. На следующий день белка вернулась на излюбленное место и, о чудо, обнаружила там персональную «кухню».

- После того, как сломалась кормушка, сотрудники переживали, что белка обидится и больше не вернется. Но она оказалась не обидчивая, и, пока делается кормушка, с аппетитом ест из плошки – одно удовольствие смотреть! – делятся впечатлениями сотрудники парка Монрепо в своей официальной группе во «Вконтакте».

К слову, упитанной белке дали имя – Тамара. Судя по последнему видео, рядом с ней постоянно бегает ее бельчонок. Он миской с семечками почему-то не заинтересовался.