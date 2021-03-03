Погода в Санкт-Петербурге: 3 марта 2021 года ожидается мокрый снег и плюсовая температура

"КП" рассказывает про погоду в Санкт-Петербурге на среду, 2 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на среду, 3 марта 2021 года. Оттепель пока все еще в городе, но уже скоро, с четверга, уйдет на небольшой перерыв, уступив дорогу минусовой температуре. А пока, в среду, можно разве что беспокоиться об утренней гололедице и вечернем мокром снеге.

- 3 марта ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, вечером небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Ветер будет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, а днем потеплеет от +1 до +3. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Для всех соскучившихся по весне «КП-Петербург» приготовила фотографии первых подснежников, расцветших в городе в начале марта.