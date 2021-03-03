Подснежники распустились в Приморском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Весна в Санкт-Петербурге уже полных ходом. По крайней мере, все признаки тому есть. Жители Приморского района города во вторник, 2 марта 2021 года, заметили распустившиеся подснежники. Однако точное место такой прекрасной находки они не дают. Видимо, чтобы ни у кого не было соблазна сорвать цветы.

- Сижу, смотрю, радуюсь. Плачу от счастья, - растрогалась одна из жительниц города.

Ранее горожане уже видели весенние цветы в Московском районе и Ботаническом саду Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что это уже не первые подснежники, которые встретились петербуржцам. Так, еще 1 марта весенние цветочки распустились прямо на проспекте Космонавтов в Московском районе города и Ботаническом саду.

Кроме того, есть еще один предвестник весны. Жители Красного Села рассказали, что видели стаю из 14 грачей. Птицы обосновались на одном из деревьев и громко сообщали о своем прибытии.

Добавим, что с середины недели в Петербурге снова ожидаются заморозки. Надеемся, что ненадолго.