Подснежники распустились в Приморском районе Петербурга
Фото: СОЦСЕТИ
Весна в Санкт-Петербурге уже полных ходом. По крайней мере, все признаки тому есть. Жители Приморского района города во вторник, 2 марта 2021 года, заметили распустившиеся подснежники. Однако точное место такой прекрасной находки они не дают. Видимо, чтобы ни у кого не было соблазна сорвать цветы.
- Сижу, смотрю, радуюсь. Плачу от счастья, - растрогалась одна из жительниц города.
Ранее горожане уже видели весенние цветы в Московском районе и Ботаническом саду
Фото: СОЦСЕТИ
Отметим, что это уже не первые подснежники, которые встретились петербуржцам. Так, еще 1 марта весенние цветочки распустились прямо на проспекте Космонавтов в Московском районе города и Ботаническом саду.
Кроме того, есть еще один предвестник весны. Жители Красного Села рассказали, что видели стаю из 14 грачей. Птицы обосновались на одном из деревьев и громко сообщали о своем прибытии.
Добавим, что с середины недели в Петербурге снова ожидаются заморозки. Надеемся, что ненадолго.