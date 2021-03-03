Теплая погода сменится снегом в Петербурге 3 марта 2021 года

В Петербурге похолодает к вечеру 3 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весна совсем недолго порадовала жителей Санкт-Петербурга. Уже к вечеру среды, 3 марта 2021 года, в Северной столице снова похолодает и минусовая температура продержится минимум неделю. Всему причиной смена теплого циклона на холодный атмосферный фронт. Вечером в городе выпадет снег.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором далекого циклона, а ближе к вечеру ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня пройдут небольшие осадки, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня в городе температура воздуха будет около плюс 1-3 градусов, к вечеру уйдет в минус. В Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду.