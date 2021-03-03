Пьяный водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив полицейского в Петербурге

На пьяного водителя, сбившего в Петербурге полицейского, завели уголовное дело / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге пьяный водитель, сбивший сотрудника полиции, стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел вечером 1 марта 2021 года в Красносельском районе города. Правоохранители пытались остановить автомобиль "Лада Веста" у дома 10 по Бронетанковой улице. Однако водитель не послушался.

- Когда сотрудник полиции попытался подойти к автомобилю, водитель сдал назад, наехал на правоохранителя и уехал с места аварии, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Была организована погоня. В итоге автомобили нарядом ГИБДД и ППСП заблокировали автомобилю проезд и задержали водителя. Им оказался 33-летний пьяный мужчина.

Полицейский после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы.

На водителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.