Лже-пожарных задержали за кражи у пенсионеров Ленобласти и Архангельска

Полиция пресекла деятельность двух «гастролеров», подозреваемых в преступлениях в отношении пенсионеров на Северо-Западе страны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность двух "гастролеров", которые воровали деньги у пенсионеров. Во вторник, 2 марта 2021 года, правоохранители задержали 41-летнего лже-работника пожарной службы, на днях в Архангельске был задержан его 25-летний поддельник.

- 10 декабря 2020 года мужчины видом работников противопожарной службы похитили 120 тысяч рублей у 83-летней жительницы Волхова. Расследуя данное преступление, полицейские сразу же после сообщения о краже выследили путь передвижения злоумышленников от Волхова до Ладожского вокзала в Петербурге, - рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

Полиция полагает, что мошенники причастных к целой серии преступлений в отношении пожилых граждан в разных регионах России, когда под видом работников служб проникали в жилища пенсионеров и, отвлекая их внимание, искали наличные деньги и похищали их.