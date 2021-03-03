Санитар петербургской больницы ограбил женщину

Полиция поймала санитара больницы, ограбившего женщину в Парголово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыли ограбление 31-летней женщины. Инцидент произошел утром в поселке Парголово. А нападавшим оказался медицинский работник одного из городских стационаров.

- 2 марта в полицию обратилась 31-летняя жительница поселка Парголово с заявлением о том, что 28.02.2021 около 9 часов утра у дома 20, корпус 1 по Толубеевскому проезду неизвестный преступник с применением физической силы отобрал у нее мобильный телефон стоимостью 50 000 рублей и с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия выехали оперативники и буквально сразу, у дома 14 по тому же Толубеевскому проезду задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний санитар одной из петербургских больниц. В отделении оказалось, что мужчина неоднократно судим.

До рассмотрения дела его оставили под подпиской о невыезде. По статье «грабеж» преступнику грозит до семи лет тюрьмы.