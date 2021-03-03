Число обследований на коронавирус выросло в Петербурге на 3 марта

Более 22 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост обследований на коронавирус. По данным Смольного на среду, 3 марта 2021 года, за последние сутки тестирование прошли более 22 тысяч человек, а днем ранее всего 14 тысяч. Средний уровень заболеваемости в городе пока что находится на уровне не более 1 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22130 человек. Обработан 4741 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

В комитете здравоохранения отметили, что за неделю число больных коронавирусом выросло на 189 процентов. Да и количество госпитализаций увеличилось на 2,26 процентов. При этом, четверть зараженных в Петербурге переносят инфекцию в тяжелой форме. На аппарате ИВЛ находятся более 200 человек.