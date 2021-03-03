Проверка системы оповещения в Петербурге начнется в 10:37 в среду, 3 марта

Сирены завоют в Петербурге в 10:40. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 3 марта по всей России завоют сигнальные сирены. На этот день намечена общая проверка системы оповещения и Петербург – не исключение. Сообщения пойдут по каналам радиосвязи, заговорят и рупоры кромкой связи на улицах.

- На всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Будут задействованы телеканалы и радиовещательные станции, а также другие технические средства, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Горожан предупреждают, что проверка начнется в 10:37 утра, пугаться внезапно завывших сирен не надо. Порядок будет таким:

- с 10:37 до 10:39 – передача речевого сообщения о начале проверки;

- с 10:40 до 10:43 – подача сигнала «Внимание всем!» (запуск электромеханических сирен на 11 циклов, трансляция сигнала по трем каналам проводного радио, уличным громкоговорителям и т.д.);

- с 10:43 до 10:44 – передача сообщения о завершении проверки.