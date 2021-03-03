Массовое ДТП произошло на КАД в районе Дачного

Пять машин столкнулись на КАДе. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария произошла на КАД Петербурга утром 3 марта. Около 9:30 на внешней стороне кольцевой трассы столкнулись несколько легковых автомобилей и «Газель». По словам очевидцев, ДТП произошло в районе Дачного.

- На внешней стороне КАД перед Дачным столкнулись пять машин, - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным. Серьезно никто не пострадал, повреждения есть только у «железа». Но съезд с КАДа из-за аварии частично перекрыт. При этом он и мог стать причиной ДТП.

- На этом участке КАДа есть любители, которые в последний момент начинают перестраиваться с крайнего левого направо к съездам; Да там идиотская система съездов. Три подряд и не поймешь, на какой тебе надо, - пишут автомобилисты в комментариях.

Впрочем, серьезных заторов авария не вызвала. На 10:30 утра пробка на КАДе есть только одна: на внешней стороне по направлению к дороге на Янино, там ДТП.