Полиция задержала петербуржца, зарезавшего свою взрослую сожительницу

Полиция задержала петербуржца по подозрению в убийстве своей сожительницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала 34-летнего мужчину, зарезавшего свою сожительницу. Подозреваемый скрывался от правоохранителей шесть дней с момента убийства. Во вторник, 2 марта 2021 года, его поймали в поселке Сясьстрой Волховского района.

- Труп 51-летней женщины с множественными ножевыми ранениями был обнаружен 1 марта в квартире дома 3/3 по проспекту Ветеранов, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования полицейские выяснили, что трагедия произошла 26 февраля. В восемь вечера, после того, как подозреваемый выпил, у него началась ссора с сожительницей и он не менее пяти раз ударил ее ножом в грудь, а после скрылся.

Примечательно, что подозреваемого уже три раза привлекали по статье об угрозе убийством. В 2011 году он угрожал убить своего родственника, в 2019 - знакомого, а в августе 2020 обещал зарезать свою сожительницу, которую все же и убил. Каждый раз уголовное дело в отношении мужчины прекращалось.