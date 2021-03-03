Сирены завыли в Петербурге утром 3 марта

Взвывшие сирены напугали петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Громкий вой сирен напугал жителей Петербурга утром среды. Несмотря на все предупреждения, что 3 марта по России пройдет проверка системы оповещения, далеко не все горожане были готовы к неожиданно заговорившим рупорам на улицах.

- Вроде и знаешь, но все равно тревожно, - делятся впечатлениями сотрудники «КП-Петербург».

Видео, снятое корреспондентом «Комсомолки» передает соответствующее впечатление. Отметим, что продолжительность проверки была небольшой.

По данным городского управления МЧС, в 10:37 было запущено речевое сообщение о начале комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО).

В 10:40 непосредственно завыли сирены, а по городским ТВ и радиоканалам пошло текстовое сообщение. Через три минуты все завершилось и в 10:44 все закончилось.

Отметим, что такие проверки проходят регулярно и также регулярно кто-то из петербуржцев их пугается.