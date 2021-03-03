Женщина сдала полиции ухажера своей 15-летней дочери в Ленобласти

Жительница Ленобласти сдала полиции парня своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

18-летнему парню из города Волхов Ленинградской области грозит уголовное дело за отношения с 15-летней девушкой. Мать школьницы решила, что парочке пора расставаться. Во вторник, 2 марта 2021 года, 33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что молодой человек занимается сексом с ее несовершеннолетней дочерью.

- Женщина пояснила, что отношения ее 15-летней дочери и 18-летнего парня длятся с октября 2020 года. С тех пор они неоднократно совершали половой акт, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция опросила указанного парня. Он факт интимной связи со школьницей отрицать не стал. Сам молодой человек находится под подпиской о невыезде за кражу. В апреле парень проник ночью в магазин в Лодейном поле и украл оттуда бутылку виски и две бутылки вина.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за связь с девочкой.