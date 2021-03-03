Пожар уничтожил 750 "квадратов" гаражей в Ленобласти

В Ленобласти сгорел гаражный кооператив / Фото: МЧС Ленобласти

В гаражном кооперативе в Ленинградской области произошел мощный пожар. Возгорание началось в 9 часов утра в среду, 3 марта 2021 года. Очевидцы немедленно вызвали на место спасателей. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось два часа.

- Сообщение о возгорание на улице Мира в городе Сертолово, Всеволожского района поступило в 9:14 часов, Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Спасатели приехали на вызов и установили, что огонь полыхает внутри одноэтажного бокса размером 25 на 30 метров. Общая площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Локализовать огонь удалось только к 10:30 часам. Гаражный кооператив спасали 25 пожарных и пять единиц спецтехники. В 11:00 открытое горение было ликвидировано.

Сейчас на месте продолжаются работы по проливке и разбору завалов. Погибших и пострадавших нет.