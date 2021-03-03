Львята Зевс и Хабиби умилили петербуржцев веселой игрой

Петербуржцы умилились игре львят Зевса и Хабиби из центра "Велес" Фото: принтскрин видео.

Очаровательные львята Зевс и Хабиби из реабилитационного центра для диких животных "Велес", расположенного под Санкт-Петербурга, подружились. Малыши теперь постоянно играют друг с другом, а также борются за внимание своей "мамы", сотрудницы центра Натальи. В среду, 3 марта 2021 года, центр опубликовал видео веселых игр котят.

- Малыши Зевс и Хабиби (она же выкупленная Кира, после операции на глаз) завязывают дружбу, - рассказали в "Велесе".

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Маленькую львицу Киру, которая теперь стала Хабиби, спасли из семьи, которая купила дикое животное, чтобы "поиграться". Однако они запустили здоровье большой кошки, из-за чего у нее начала развиваться катаракта.

Зевс приехал в центр из Новосибирска. Он родился у частных хозяев. Его сестру отдали в цирк, а Зевс возглавил прайд в "Велесе".

Милые львята быстро познакомились и приняли друг друга. Теперь они не разлей вода.

Напомним, что сейчас в центре уже шесть львов, которые оказались там по разным причинам. Все желающие могут помочь "Велесу" деньгами или продуктами.